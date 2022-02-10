Свидетель: польские пограничники расстреливали по 20 мигрантов в день

Польский солдат-перебежчик Эмиль Чечко, попросивший убежища в Белоруссии, обратился в Гаагский трибунал с заявлением по поводу событий с мигрантами на белорусско-польской границе.

Организация "Системная правозащита", которая представляет интересы Чечко в Белоруссии, подготовила и направила прокурору международного уголовного суда в Гааге заявление с просьбой возбудить уголовное дело по статье "О геноциде и преступлениях против человечности" в отношении Польши и Литвы.

Чечко готов выступить в суде свидетелем того, что с 9 по 18 июня 2021 г. польские пограничники и военнослужащие ежедневно расстреливали на польско-белорусской границе до 70 мигрантов.

"В течение десяти дней моего участия в расстрелах могли быть убиты от 200 до 700 человек", – пояснил Чечко, сообщает РИА Новости. Первый расстрел при его участии совершен 9 июня 2021 г.

"Нам с моим сослуживцем приказали убить две группы людей. После того, как мы расстреляли первую группу мигрантов, из грузового автомобиля вышла вторая группа мигрантов", – признал Чечко.

По его словам, трупы сбрасывали в подготовленные ямы. "Мой сослуживец утверждал, что одна такая яма могла вместить до 72 человек", – добавил Чечко.

Суд в Гааге подтвердил, что получил заявление от Чечко.