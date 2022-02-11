Кремль прокомментировал "оплошности" западных политиков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков надеется, что заявления постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд были простыми оговорками.

"Давайте надеяться до последнего, что речь идет об оговорках", – отметил представитель Кремля в пятницу во время беседы с журналистами.

При этом Песков заявил, что у западных высокопоставленных чиновников есть очевидные проблемы "с прочтением очень короткого и предельного четкого текста" Минских соглашений.

Представитель Кремля уверен, что небрежность советников глав государств минской "четверки" ведет к неспособности " прочитать один и тот же текст и вынести из него одно и то же понимание".

По словам Пескова, остается надеяться на российских дипломатов, которые будут "активно отстаивать дальше наши интересы", пишет "Интерфакс". При этом западным партнёрам придётся "терпеливо объяснять географические, геополитические и иные реалии", сказал Песков.

Россия сожалеет о безрезультатности встречи политсоветников лидеров "нормандской четверки" в Берлине, заключил представитель Кремля.

Все главные новости и видео доступны на медиаплатформе "Смотрим".