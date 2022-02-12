В отличие от американских российские дипломаты продолжают работать

Каковы последствия санкций для работы российского консульства в Нью-Йорке?

Российское консульство в Нью-Йорке. Очередь посетителей на входе не пересекает Пятую Авеню, растягиваясь до Центрального парка, только потому, что наши дипломаты трудятся и за себя, и за того парня. Генконсул Сергей Овсянников, прошедший День дипработника, например, собирался встречать в Москве. Если бы не Госдеп. "Я ожидаю замены более десяти месяцев", – говорит дипломат.

Американцы в посольстве в Москве теперь не принимают даже своих. Наши дипломаты работают, как раньше.

Инна Зимина с сыном Виктором приехали из Мэна. Пять часов пути. К консульству в Нью-Йорке относятся и соседние штаты. "Здесь я делала себе паспорт. Оформляла два раза. Делала ребенку гражданство и паспорт. Мы сейчас приехали ребенку оформлять паспорт. Никаких проблем. Все очень четко и здорово", – отметила Инна. И это притом что число дипломатов тут сократилось больше чем в два раза. Было 12 человек. Осталось пять.

"Раньше здесь сидели только дипломаты. Так положено по регламенту. Но в этой ситуации приходится отступить от регламента, чтобы работа продолжалась. Сейчас работают сотрудники, принятые на месте", – говорит Сергей Овсянников.

В США проживают более пяти миллионов выходцев из бывшего СССР. У многих есть второе гражданство, часто – именно российское. Консульство для них и портал государственных услуг, и "единое окно", куда обращаются и за доверенностями, и за паспортами.

- Вы все сроки выдерживаете? Люди недовольными не уходят?

- Все сроки выдерживаются. По правилам это три месяца, но укладываются за полтора-два. Никаких задержек у нас не бывает, – заверила Татьяна Петрунина, сотрудник паспортного отдела генконсульства РФ в Нью-Йорке.

Нет их и с выдачей российских виз американцам, хотя и в визовом отделе сплошные потери. На металлических стеллажах визового отдела консульства в Нью-Йорке – импровизированная выставка достижений визового хозяйства. Кого здесь только нет! Уитни Хьюстон, Микки Рурк, Генри Киссинджер, Рудольф Джулиани, Пан Ги Мун, Ричард Гир, Дэвид Духовны... Вот тут где-то Стинг "спрятался". Через руки сотрудниц прошли документы десятков американских знаменитостей, которым выдавали и продолжают выдавать визы в Россию.

Мария Лытикова (они вдвоем с коллегой успевают за неделю обработать по 500 анкет, в срок вернуть паспорта гражданам США – с проставленными российскими визами) дома не была уже год. Ей американцы визу не обновляют. "Это создает огромные проблемы, невозможно поехать в Россию, не дай бог, если что-то случится с родственниками, друзьями. Обратно мне въезд будет закрыт", – отметила Мария.

Нет больше и многолюдных приемов, где угощали блюдами русской кухни и пели русские песни. К июню же по требованию США наше генконсульство должны покинуть еще несколько сотрудников.

Хуже обстоят дела в Хьюстоне. Там вместе с генконсулом остались всего два российских дипломата.