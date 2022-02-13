Воздушное движение над Украиной может скоро приостановиться

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко высказал предположение о том, что полеты над Украиной приостановят уже с понедельника, 14 февраля.

Ранее борту компании SkyUp, летевшему по рейсу Мадейра — Киев, лизингодатель запретил вхождение в воздушное пространство над Украиной. Самолет приземлился в аэропорту Кишинева​​​.

Одна из крупнейших страховых компаний Великобритании уже разослала уведомления о том, что 14 марта с 14:00 по Лондону (17:00 по Москве) прекращается страховка гражданских самолетов, находящихся в воздушном пространстве Украины. Собственники лизинговых судов уже запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины.

В своем Telegram Гончаренко написал, что, по его данным, авиакомпания KLM отменила свои рейсы, Sky Up сажает рейс из Фуншала в Кишиневе, сегодня появится запрет от Air France. Также депутат посоветовал украинцам, которые находятся за границей как можно скорее вернуться домой.

Ранее издание "Страна.UA" сообщило, что 14 февраля крупнейшие международные страховые компании готовятся объявить об отказе считать страховыми случаи возможные инциденты в воздухе.