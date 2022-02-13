Пустой воздух: новая проблема Украины

Воздушное пространство над Украиной может опустеть уже завтра. Крупнейшие страховые компании предупредили перевозчиков – с понедельника они приостанавливают договоры в отношении самолетов, которые выполняют рейсы над территорией Украины. Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что собственники лизинговых самолетов уже запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство страны. Так в воскресенье лайнер украинского перевозчика SkyUp вместо Киева приземлился в Кишиневе, а голландская компания КЛМ еще накануне приостановила полеты.

- Поэтому мы вынуждены сделать техническую посадку в Кишинёве, в Молдове.

Лоукостеры, конечно, часто садятся далеко от города назначения, но не настолько. Пассажирам авиакомпании SkyUp пришлось возвращаться с Мадейры через Кишинёв. Владелец самолета, который зарегистрирован в Ирландии, запретил Boeing входить в воздушное пространство Украины. Из Кишинева в Киев, а это почти 500 км, пассажиров пришлось везти на автобусах.

О том, что уже в понедельник небо над Украиной могут закрыть, заявил депутат Рады Гончаренко. В Офисе президента на это заявили: "Европейское агентство авиационной безопасности не давало рекомендаций по ограничению полетов". Но уже сейчас страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам – летите на свой страх и риск. При полетах над Украиной самолеты не будут застрахованы. А лизингодатели требуют вернуть свои машины в ЕС. Таких жестких условий западный бизнес не ставил украинским партнерам даже в 2014 году. Украинские авиавласти рекомендуют с 14 по 19 февраля не летать над открытыми водами Черного моря, но в целом считают, что ситуация исправится.

"Рынки страховых услуг, а также рынки капитала уязвимы для информационного поля. Рассчитываем, что в ближайшее время ситуация стабилизируется. Для этого правительство, Офис президента и наши международные партнеры работают над совместными решениями. При необходимости государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за рубежа", – заявил Александр Кубраков, министр инфраструктуры Украины.

На тех рейсах, что пока есть, Украину продолжают покидать иностранцы. В воскресенье Киев покинули семьи чешских дипломатов. Те, кто вернулся домой, делится впечатлением о том, как сообщения о так называемом "вторжении" воспринимаются непосредственно на месте.

"Это немного странно. Я не сильно переживал. Но многие студенты запаниковали на тему того, как это отразится на учебе, что скажет семья. Было еще очевидно мнение жителей Украины, которые говорили, что это западные СМИ все раздувают до крайностей. Но в последние пару дней они стали говорить: "О'кей, что-то может произойти", – рассказал Али Хайдер, студент.

Депутатам Верховной Рады из фракции "Слуга народа", напротив, из страны уезжать запретили, сообщил нардеп Дубинский, раньше состоявший в президентской партии. Его слова подтвердил коллега Качура, сторонник Зеленского, хотя в пресс-службе партии рассылку сообщения о том, что надо оставаться в стране, отрицают. Один из "слуг народа" и вовсе назвал вещи своими именами, написав в Facebook, что на деле за истерикой по поводу все никак не стартующей войны стоит Вашингтон.

Егор Чернев, народный депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа", считает: "США проводят одну из крупнейших информационных спецопераций в истории против России. И это мы должны четко понимать, когда слышим о неизбежном вторжении. Задачи этой спецоперации лежат на поверхности: 1. Мобилизация стран НАТО и восстановление единства Альянса и Запада в целом. 2. Демонстрация России в мире и создание для нее стойкого токсичного образа. 3. Без войны, как можно большие потери российской экономике".

Инструментом в этой информационной войне становится и миссия ОБСЕ в Донбассе. Страны, которые входят в организацию, оповестили о том, что ряд государств из-за "ухудшения условий безопасности" решили передислоцировать своих сограждан, входящих в Специальную мониторинговую миссию. В МИД России подчеркивают: именно сейчас работа миссии на юго-востоке Украины особенно важна.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, заявила: "Миссию целенаправленно затягивают в нагнетаемый Вашингтоном милитаристский психоз и используют как инструмент для возможной провокации. Призываем руководство ОБСЕ решительно пресечь попытки манипуляции Миссией и не допускать втягивание Организации в разыгрываемые вокруг нее нечистоплотные политические игры. Исходим из того, что в условиях искусственно нагнетаемой напряженности мониторинговая деятельность Миссии в полном соответствии с ее мандатом востребована как никогда".

А в Вашингтоне по-прежнему переносят дату так называемого российского вторжения. В последние дни сначала уверенно говорилось о 15 февраля, потом о 16-м. Теперь в Пентагоне не могут подтвердить, что в среду все и начнется. Сомневается и советник Байдена по нацбезопасности. Накануне тему обсудили лидеры двух стран. Как отметил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, истерия достигла апогея.

"Факты такие, что американцы искусственно раздувают истерию вокруг так называемого планируемого российского вторжения, называют даже даты этого "вторжения", а параллельно вместе с союзниками накачивают "военные мускулы" Украины. Выделяются существенные финансовые ресурсы на модернизацию украинской армии, увеличивается количество направляемых армейских инструкторов. То есть под аккомпанемент утверждений о "вторжении" создаются предпосылки для возможных провокационных действий украинских Вооружённых сил", – заявил Юрий Ушаков.

В разговоре с Джо Байденом российский лидер вновь напомнил, что Киев наотрез отказывается исполнять Минские соглашения, а Запад никак на него в этом вопросе не влияет. Интересно, что это беседа должна была состояться в понедельник. Но Вашингтон почему-то решил не ждать и запросил звонок на субботу.

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