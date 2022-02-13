Зеленский показал, что будет "ужасно плохо"

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда своими действиями демонстрируют, что самопровозглашенным республикам Донбасса будет "ужасно плохо", если они будут вынуждены вернуться в состав Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Мы будем уничтожены", – сказал он в интервью RT.

Глава республики считает, что если бы Украина занималась урегулированием конфликта в Донбассе самостоятельно, без Контактной группы и нормандского формата, то мог бы произойти геноцид. По его словам, представители украинских властей недавно открыто об этом говорили.

"Никакой здравомыслящий житель Донецкой и Луганской народных республик не может без ужаса представлять, что будет, если попасть в ту реальность, которую рисует перед собой нынешняя киевская власть", – подчеркнул Пушилин.

На днях он заявил, что республикам Донбасса придется обратиться за помощью к России. Украина продолжает стягивать к линии соприкосновения тяжелое вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, а также увеличивает количество иностранных инструкторов. В данной ситуации Донбассу приходится быть готовым к тому, что Киев начнет наступление, подчеркнул Пушилин.

Между тем, как сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), за минувшие сутки украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе. 12 февраля в ведомстве информировали о четырех нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ. При обстрелах используется стрелковое оружие и гранатометы, пишет РИА Новости

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