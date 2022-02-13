России нужен 90-процентный иммунитет к "омикрону"

Чтобы в России снизился подъем заболеваемости "омикроном", коллективный иммунитет к этому штамму должен составлять 90 процентов. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По словам специалиста, в настоящее время в стране нет такого уровня коллективного иммунитета.

Ранее в оперштабе обновили статистику по коронавирусу. По данным на 13 февраля, за сутки в России выявлено 197 949 случаев заболевания.

Эксперты считают, что новые волны коронавируса еще возможны, при этом строгие меры для борьбы с ними могут уже не понадобиться. Всемирная организация здравоохранения полагает, что каждая страна должна сама определять, как будет противодействовать COVID-19.

Тем временем все больше стран говорят о намерении признать коронавирус эндемическим заболеванием, отменив основные ограничения.