Американские и европейские авиакомпании отменяют рейсы на Украину

Данные онлайн-табло аэропортов Киева и Одессы свидетельствуют о массовой отмене рейсов на Украину западных авиакомпаний. Так, в киевском аэропорту Борисполь отменили прибытие рейсов Delta Airlines и KLM. Рейс из Киева в Познань компании Ryanair и из Одессы в Варшаву Польских авиалиний так же числится как отмененный.

KLM приостановила полеты на Украину еще со вчерашнего дня. Помимо этого, самолеты компании не заходят в воздушное пространство Украины. Самолеты украинских авиакомпаний, находящиеся в лизинге, также вынуждены совершать посадку в других городах по требованию лизингодателя. Страховые компании уже уведомили своих клиентов что возможные инциденты над территорией Украины не будут признаны страховыми случаями.

Немецкая Lufthansa еще обсуждает возможность прекращения авиасообщения с Украиной, пишет РИА Новости. При этом Мининфраструктуры заявило, что воздушное пространство остается открытым, а государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков.