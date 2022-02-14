Отказ от членства в НАТО: Киев прокомментировал слова своего посла

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью BBC Radio 5 Live заявил, что Украина могла бы пойти на "серьезные уступки" в вопросе вступления в НАТО, учитывая "имеющуюся угрозу".

Вадим Пристайко признал, что его слова идут вразрез с Конституцией Украины, в которой зафиксирован курс на вступление страны в Альянс, но отметил, что "мы гибкие и пытаемся найти лучший выход".

"Мы можем сделать. Бесспорно", – сказал посол.

В Киеве прокомментировали заявление своего посла в Лондоне. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров считает, что Вадиму Пристайко надо дать возможность объясниться.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что слова посла "вырваны из контекста". По мнению МИДа, пока Украина не является членом НАТО, на первый план для нее выходит поиск гарантий безопасности.

"Бесспорно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в альянс", – сказал Николенко.

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