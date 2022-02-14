Слова Пристайко назвали неудачной формулировкой

Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал слова посла страны в Великобритании Вадима Пристайко. Тот ранее заявил, что Киев готов рассмотреть отказ от членства в НАТО с целью предотвращения войны с Россией.

Николенко считает, что Пристайко выступил с неудачной формулировкой. Спикер МИДа обратил внимание на следующее: перспектива членства Украины в НАТО закреплена в Конституции. Никакие решения, отметил Олег Николенко, не могут приниматься вопреки основному закону.

По мнению политика, в настоящее время было бы хорошо немедленно принять Украину в Альянс, ведь над Киевом нависла угроза. Николенко отметил, что сейчас поиск ответа на вопрос гарантий безопасности становится фундаментальной задачей, над ней работает вся система власти, сообщает "Интерфакс".

Слова Вадима Пристайко не поняли в президентском окружении. Пресс-секретарь Владимира Зеленского заявил, что политику надо дать возможность объясниться, что, собственно, дипломат и сделал. Он заявил, что его слова неправильно поняли.