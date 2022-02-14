Лавров доложил Путину о "двух маленьких бумажках"

Президент России Владимир Путин назвал расширение НАТО на восток бесконечным и очень опасным. Такое заявление глава государства сделал во время встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Государственный деятель, в свою очередь, доложил президенту о предложениях по реакции России на ответ США по гарантиям безопасности. По словам Лаврова, Москва внимательно изучила документы, представленные Вашингтоном и Североатлантическим альянсом. Первая часть ответа США не удовлетворяет Россию, вторая же часть является более конструктивной. Сергей Лавров отметил, что Москву в первую очередь интересует ответ Вашингтона, поскольку он играет главную роль в решении этих вопросов в западном лагере.

Никто из западных стран-адресатов не ответил на послание Москвы о том, как они собираются выполнять свои обязательства о неделимости безопасности в рамках ОБСЕ. Лавров сообщил, что реакция последовала только от НАТО и ЕС и виде "двух маленьких бумажек" от Столтенберга и Борреля.

Министр доложил Владимиру Путину, что ответ России на предложение Запада сформулирован на десяти страницах. Глава государства, в свою очередь, поинтересовался у Лаврова, есть ли шанс договориться по ключевым вопросам. "Шанс есть всегда", — подчеркнул министр иностранных дел.