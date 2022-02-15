Лавров пообещал скорый ответ на предложения США и НАТО по вопросам безопасности

Ответ России на предложения США и НАТО по гарантиям безопасности будет скоро опубликован, пообещал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Конечно, мы опубликуем этот документ. Нам стесняться нечего", – заявил министр, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с главой МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигневом Рау.

В конце 2021 года Россия передала США и НАТО проекты документов по гарантиям безопасности. Основным требованием было нерасширение Североатлантического альянса в восточном направлении.

26 января США и НАТО направили России письменные ответы на предложения Москвы, при этом американцы попросили не обнародовать полностью эти документы. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга, на принципиальные для России уступки о нерасширении НАТО западные страны не пошли, однако при этом были обозначены направления для дальнейших переговоров.

Проект российского ответа, по словам Лаврова, уже сформулирован на 10 страницах и обсужден с президентом Владимиром Путиным.