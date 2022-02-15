"Омикрон" добрался до Чукотки

Чукотка стала последним российским регионом, куда все-таки проник новый штамм коронавируса "омикрон". Об этом сообщила замгубернатора, начальник департамента здравоохранения Чукотского автономного округа Надежда Ищенко. Она добавила, что сейчас ожидает официальное подтверждение этого от Роспотребнадзора.

Ранее "омикрон" был выявлен в 84 из 85 субъектов России, напоминает РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом также выявлен и на новозеландских Островах Кука, которые считались ранее зоной, свободной от COVID-19. Всего на этих островах живут 13 тысяч 200 жителей архипелага.

Что касается России, то многие регионы отказываются от прежних жестких ограничений. Например, работа ресторанов, кинотеатров и развлекательных заведений в Санкт-Петербурге продлевается до 2 часов ночи. Новый режим работы начнет действовать с 21 февраля.

15 февраля в Петербурге выявлено 7 091случая заражения коронавирусом против 11 384 днем ранее.

Также свободно посещать санатории , дома отдыха, бассейны, фитнесс-залы, музеи, выставки, театры, цирки, концертные залы, ЗАГСы, спортивные соревнования смогут те жители Северной столицы, которые получили QR-коды на основании анализа на наличие антител IgG к коронавирусу.

С 21 февраля возобновляется очное обучение в школах Курской области.