Захарова назвала дату провала западной пропаганды войны

15 февраля 2022 года войдет в историю как день провала западной пропаганды войны, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Посрамлены и уничтожены без единого выстрела", – написала она в своем Telegram-канале.

Ранее американские СМИ сообщали, что российские войска якобы могут быть введены на Украину уже 15 февраля. При этом в европейских СМИ в качестве возможной даты "вторжения" указывалось 16 февраля.

Последнее время в западных странах все чаще звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. В Кремле неоднократно опровергали это, называя подобные сведения безосновательным нагнетанием напряженности. При этом российские власти не исключают, что Украина может пойти на определенные провокации. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, попытки силой разрешить кризис на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Ранее представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов сообщал, что российские войска не войдут на Украину, если киевский режим не пойдет на провокации, в результате которых пострадают российские граждане.