Песков рассказал о шутках Путина на тему "вторжения" на Украину

Президент России Владимир Путин с юмором относится к сообщениям о дате российского "вторжения" на Украину. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, иногда Путин шутит – "просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война ".

"Действительно, подобное (...) маниакальное информационное безумие, которое на этот счет происходит, встречать с пониманием невозможно", – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее в западных СМИ появились сообщения, что Россия "нападет" на Украину 16 февраля. В Кремле неоднократно заявляли, что никакого "вторжения" на украинскую территорию Москва не готовит. Что касается передвижений российских войск вблизи границы с Украиной, то они, по словам Пескова, никого не должны тревожить: войска вправе перемещаться как угодно по территории своей страны. Об этом же ранее заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

Тем не менее, на Западе требуют доказательств того, что никакая военная операция не планируется, и готовят санкции на случай "агрессивных действий" России.