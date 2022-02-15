Лавров пошутил над "непонятливостью" польского журналиста

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с польским коллегой несколько раз был вынужден отвечать на одинаковые вопросы о предполагаемом "вторжении" российских войск на территорию Украины. И хотя на все эти вопросы Лавров сообщил, что заявления западных политиков и различных СМИ являются "информационным терроризмом", этого все равно оказалось недостаточно.

"То есть вторжения не будет?" – вновь спросил в конце пресс-конференции один из польских журналистов.

После этого, молча кивнув корреспонденту, Лавров со смехом обратился уже к главе МИД Польши Збигневу Рау со словами: "Непонятливый в общем у вас журналист какой-то".

Ранее российские власти неоднократно опровергали все заявления о якобы готовящемся вторжении на Украину.

Между тем, генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня сообщил, что у НАТО пока нет никаких данных, указывающих на реальную деэскалацию конфликта вблизи украинской границы.