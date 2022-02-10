Трасс считает, что дипломатия – это отвод войск, Лавров недоумевает

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал переговоры с коллегой из Великобритании.

Так заявление Лиз Трасс о том, что путь дипломатии в отношениях Москвы и Запада – это отвод российских войск от границ с Украиной вызвало у Лаврова недоумение.

"Если Россия серьезно настроена в отношении выбора дипломатического пути, то необходимо эти войска отвести и воздержаться от угроз. Если мы будем идти по пути дипломатии, то есть надежда на лучшее будущее", – сказала Трасс.

"Требование убрать российские войска с российской территории никоим образом не менялось в ответ на наши аргументы. И это вызывает сожаление, как минимум", – прокомментировал заявление Трасс Лавров.

Содержанием самих переговоров Лавров был удивлен. По его словам он давно не участвовал в дипломатических переговорах, которые можно было бы вести в прямом эфире, потому что ничего конфиденциального там не было, все сказанное Трасс давно звучит с официальных трибун Лондона.

Лавров еще раз отметил, что Россия никому не угрожает, а "угрожают нам", и привел в пример угрозы МИД Великобритании.

"Мы на переговорах услышали: "если вы не прекратите агрессию, вы столкнетесь с последствиями, которые будут тяжелейшими, о которых вы пожалеете". Какая агрессия? Когда она началась? Против кого она началась? Что-то подобное из наших уст вы слышали когда-нибудь? Уверен, что ни одного примера привести не сможете", – сказал глава российского дипведомства.