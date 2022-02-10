Чьи Ростов и Воронеж: Лавров дал урок географии главе МИД Британии

"Разговор немого с глухим". Такой образ использовал глава МИДа России Сергей Лавров, чтобы описать свои сегодняшние ощущения от переговоров с британской коллегой Лиз Трасс. Она прилетела в Москву накануне – внести свою лепту в дипломатическое обсуждение проблем безопасности в Европе и ситуации вокруг Украины, которую Лондон вместе с прочими западными странами сам же старательно нагнетает. Но дипломатии в итоге не получилось. По словам Сергея Лаврова, переговоры можно было смело транслировать в прямом эфире: Трасс не сказала ничего нового по сравнению с тем, что уже много раз говорила по телевизору дома. Впрочем, есть одно исключение. Как сообщают СМИ, в закрытой части беседы министр вновь блеснула своим знанием европейской географии, отказав России в суверенитете над Воронежской и Ростовской областями.

Машина британского министра иностранных дел в ворота особняка для приемов российского МИДа не заезжала уже 5 лет. Тогда, в 2017 году главой Форин-офис был еще Борис Джонсон. Теперь – его подчиненная Элизабет Трасс.

Министры даже не стали позировать для фото – сразу за стол переговоров. В день дипломата у Сергея Лаврова сложнейший разговор с одним из главных оппонентов на Западе. Министр считает необходимым сразу предупредить коллегу.

"Ультиматумы, угрозы, нравоучения – это путь в никуда. К сожалению, многие наши западные коллеги увлеклись именно такой формой в своей деятельности. Дипломатией это назвать не могу", – задал тон беседе Сергей Лавров.

Переговоры такой важности, что Лавров следит за каждым нюансом речи, своего переводчика поправляет.

"Палата лордов", – произносит переводчица.

"Нет, commons (общин)", – поправляет переводчика российский министр иностранных дел.

А затем от услуг перевода с английского и вовсе отказывается.

"Мы все тут и так все понимаем", – добавляет Сергей Лавров, оглядев своих коллег-дипломатов за переговорным столом.

"Не нужен перевод? – уточняет переводчица. – Спасибо".

Госпожа Трасс будто и не слышала слов Лаврова минутой раньше.

"Мы не можем игнорировать, что более 100 тысяч российских солдат стоят у украинской границы. Призываю уважать украинский суверенитет. Война станет катастрофой для россиян, украинцев и европейской безопасности", –словно по бумажке зачитывает Лиз Трасс.

Позиции заявлены. Министры закрываются на переговоры. Но последнюю фразу Сергея Лаврова на английском все же удается услышать.

"Хорошо. Вы сделали это для прессы. Теперь пресса ушла, с чего бы вы хотели начать?" – предлагает Лавров начать содержательную дискуссию.

Но оказалось, что других тем и предложений у Лондона нет. Глава британской дипломатии будто-то приехала в Москву с одной хорошо выученной речью. Все доводы Сергея Лаврова о том, что британские данные с реальностью не совпадают, не услышаны.

"Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается – вроде бы слушаем, но не слышим, – с сожалением отмечает Лавров. – Я давно не участвовал в дипломатических переговорах, которые можно было, в общем-то, вести в прямом эфире по большому счету, потому что ничего секретного, ничего конфиденциального, доверительного, кроме того, что звучит с высоких трибун регулярно в Лондоне, мы не услышали".

"Я точно не была немой в нашем разговоре, я четко проговорила позицию Великобритании по ситуации. Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить действия России на Украине", – заявляет Лиз Трасс.

Видно, что разговор у министров вышел максимально жесткий. На пресс-конференции Элизабет Трасс продолжает угрожать.

"Если случится вторжение России, союзники Украины введут жесткие санкции против отдельных институтов и личностей. И мы должны также четко дать понять, что "Северный поток – 2" не заработает, – угрожает глава Форин-офис России. – Мы хотели бы, чтобы российские военные, которые развернуты на границе с Украиной, были перемещены куда-то еще. И тогда мы добьемся прогресса".

"Highly likely", – тут же добавляет "волшебную" английскую формулировку Сергей Лавров.

Ремарка российского министра за кадром не случайна. Знаменитое highly likely ("с высокой степенью вероятности") как раз и определяющим стилем британской дипломатии.

"Я привлекал сегодня внимание госпожи министра к тому, что highly likely так и остается highly likely, – обращает внимание российский министр иностранных дел, – В том, что касается обвинений России в отравлении Литвиненко в 2007 году. Никаких фактов не предоставлено. Никаких фактов не предоставлено по Скрипалям. Мы даже не знаем, где они находятся. Дочка его вообще российская гражданка! Нам не то, что доступ не дают, не говорят ничего об этом. Точно так же никаких фактов не предоставлено и по Навальному. В кампании по очернению России в этой связи Великобритания играет ведущую роль".

Разошлись министры и в понимании минских соглашений. Сергей Лавров предлагает читать и исполнять то, что написано на бумаге и утверждено Совбезом ООН. Западные союзники и Киев документ интерпретируют по-своему.

"Министр иностранных дел Кулеба прямо заявил, что никакого прямого диалога с Донецком и Луганском не будет, поскольку такой диалог в минских договоренностях не предусмотрен. Это, понимаете, уже точно совершенно школа Геббельса, а, может быть, даже превосходит "искусство" главного пропагандиста Третьего рейха. Потому что на голубом глазу произносится ложь, отвергается то, что одобрено Советом Безопасности и записано черным по белому".

Элизабет Трасс возглавляет министерство чуть меньше полугода, но уже успела ярко прокатиться в Эстонии на танке, предложила помощь Прибалтике через Черное море и восхитилась мужеством средневековых украинцев.

"Украина — гордая страна с многовековой историей. Они знавали нашествия и раньше — от монголов до татар", – не задумываясь, произнесла недавно Лиз Трасс.

По данным газеты "Коммерсант", знание географии подвело Трасс и сегодня. Сергей Лавров доказывал что российские войска на российской территории никаких правил не нарушают.

"Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?" – спрашивает свою визави Сергей Лавров.

"Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами", – заносчиво отвечает ему Лиз Трасс.

И только посол Дебора Боннерт сумела объяснить, что речь идет не об украинских, а о российских регионах, где проходят учения.

"В отличие от учений на своей территории, которые Россия проводит, после которых войска возвращаются в казармы, те войска, которые далеко за пределами территорий и Великобритании, и Соединенных Штатов, и Канады, направляются в страны Балтии, в страны, которые находятся на берегу Черного моря, эти войска и вооружения, как правило, никогда не возвращаются домой, – напоминает Сергей Лавров. – Я предвижу вполне развязку всей этой драмы, которую Запад разыгрывает, пытается даже трагедию из нее сделать, хотя все больше похоже на комедию, в следующем: через какое-то время западные страны узнают, что закончились российской-белорусские учения и российские войска вернулись на российскую территорию. И тогда будет поднят большой шум для того, чтобы доказать, что Запад добился от России деэскалации. Хотя на самом деле это будет торговля воздухом".

Даже при таких, худших за многие годы отношениях двух стран, Элизабет Трасс в России находится с полноценным двухдневным визитом. Прилетела еще накануне. А в ночи прогулялась по заснеженным московским бульварам в меховом пальто и высокой меховой шапке.

Свою миссию в Москве она закончила, но уже завтра российско-британские переговоры возобновятся на уровне министров обороны.