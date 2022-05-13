Слова Лаврова в Душанбе громко "комментировали" павлины

Общение главы МИД Сергея Лаврова с прессой после заседания Совета глав МИД стран СНГ в Душанбе часто и очень громко пытались "комментировать" павлины, разгуливающие поблизости от места проведения пресс-подхода.

Это в своем Telegram-канале подтвердила и официальный представитель министерства Мария Захарова.

"Во время общения Сергея Лаврова со СМИ по итогам СМИД СНГ импровизированный пресс-центр окружили павлины", – написала дипломат и разместила фото, на котором видно одного из них.

Конечно, с учетом напряженной международной обстановки темы обсуждались очень серьезные, но павлины внесли в общение Лаврова с журналистами некоторую "разрядку".

В какой-то момент один из них закричал настолько громко, что разговор пришлось прервать: засмеялись и журналисты, и сам Лавров.

"Понравилось", – прокомментировал с улыбкой министр "выступление" павлина.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях: "Смотрим": Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.