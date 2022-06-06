МИД России вслед за Путиным предупредил Украину

Чем дальнобойнее будут вооружения, поставляемые Западом киевскому режиму, тем дальше Москва будет отодвигать от своей территории линию, за которой неонацисты могут угрожать России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции 6 июня. Трансляцию вели телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

В этой связи министр напомнил, что президент России Владимир Путин уже комментировал ситуацию, которая сложится в связи с поступлением новых вооружений.

По словам Лаврова, невозможно всерьез воспринимать "болтовню" Зеленского, если даже на самой Украине "политики и депутаты просто смеются над американцами, которые сказали, что верят Зеленскому: мол он нам обещал по России не стрелять".

Глава российской дипломатии подчеркнул, что Запад боится правды, ЕС и НАТО все больше пытаются уйти в "фейковую реальность".

Говоря со своем несостоявшемся визите в Сербию, Лавров высказал мнение, что "брюссельские кукловоды" просто не хотели, чтобы Россия в Белграде высказала свою позицию по важным вопросам.

Глава МИД РФ также считает, что решение ряда стран НАТО не пропускать через свое воздушное пространство самолет российской делегации лишает Белград права на осуществление внешней политики.