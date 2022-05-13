Лавров указал на "международное оборзение"

Во время пресс-подхода по итогам заседания Совета глав МИД стран СНГ в Душанбе, трансляцию которого вел канал "Россия 24", министр иностранных дел РФ Сергей Лавров охарактеризовал русофобскую политику западных стран "международным оборзением".

Он напомнил, что есть телепрограмма "Международное обозрение" (все выпуски которой доступны на платформе "Смотрим").

"То, что мы наблюдаем в действиях Запада, я бы назвал в качестве варианта "международным оборзением", – пояснил Лавров.

Он добавил, что это хоть и грубое слово, но, по мнению главы МИД РФ, "ярко и четко отражает действия Запада и мотивы, которыми они руководствуются".

Сергей Лавров также прокомментировал решение литовских властей отозвать своего посла из России, а также решение властей Латвии приостановить действие двустороннего договора с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках.

Как сообщалось ранее, это позволит снести памятник советским воинам в Риге.

"Они выполняют роль постоянного раздражителя наиболее агрессивной русофобской части и НАТО, и Европейского союза", – прокомментировал эти события министр иностранных дел России.

По его словам, то что они "творят с памятниками и другими вопросами", которые прямо регулируются действующими межправительственными соглашениями, "не поддается никакому разумному объяснению".

"Кроме русофобии, кроме абсолютного забвения всех своих обязательств", – добавил Сергей Лавров.

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