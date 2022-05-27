В своей русофобской тотальной войне Запад дошел до абсурда

Запад объявил всему русскому миру тотальную войну, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета глав российских субъектов при МИД. По мнению государственного деятеля, ситуация беспрецедентной русофобии с нами надолго.

Лавров обратил внимание на то, что многое доходит до абсурда. В частности, имеется в ввиду культура отмены России и всего, что связано со страной. Под запретом такие классики, как Чайковский, Пушкин, Толстой, Достоевский, отметил министр. Также гонениям подвергаются деятели отечественной культуры и искусства.

Сергей Лавров указал на то, что происходящее выявило истинное отношение Запада к тем красивым лозунгам об общечеловеческих ценностях, которые выдвигались 30 лет назад после окончания холодной войны. "Мы теперь видим, какова цена этим славословиям", — отметил министр иностранных дел.

Государственный деятель также заявил, что США и их сателлиты продолжают наращивать усилия по сдерживанию России, сообщает РИА Новости.

Что касается внешней политики президента Владимира Путина, отметил Лавров, она опирается на широкую общественную поддержку. В стране происходит консолидация здоровых патриотических сил, подчеркнул министр.

Ранее в интервью RT Arabic Сергей Лавров заявил, что у западных стран, кроме комплексов собственного превосходства и непогрешимости, есть фобии и паранойя.

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