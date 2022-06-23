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Ситуация на Украине 14 минут назад

23 июня 2022 12:42

Лавров: Россия признательна Ирану за абсолютно правильное понимание ситуации на Украине


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Москва поблагодарила Тегеран за правильное понимание ситуации на Украине. Благодарность на пресс-конференции глав МИД России и Ирана в Тегеране произнес глава российской дипломатии Сергей Лавров.

Он рассказал, что на переговорах с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном российская сторона подробно изложила ситуацию на Украине и вокруг нее. Лавров подчеркнул, что Иран продемонстрировал понимание попыток Соединенных Штатов Америки создать из Украины плацдарм для проецирования угроз на Россию, военным способом освоить украинскую территорию, создать из Украины тормоз для сдерживания РФ.

Пресс-конференцию глава МИД России и Ирана в прямом эфире транслировали телеканалы "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

Во время переговоров Лаврова и Абдоллахияна достигнута договоренность, что Россия и Иран совместно предпримут усилия для преодоления введенных Западом санкций, в том числе по стабилизации рынков нефти и газа, а также будут сотрудничать в энергетической сфере.

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