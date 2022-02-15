Даня Милохин показал травмы после столкновения с велосипедистом

Во вторник, 15 февраля, блогер Даня Милохин опубликовал на своей странице в Instsgram фото, на которых он демонстрирует подписчикам ссадины на лице. Комментариев от автора не последовало, но, по неподтвержденным данным, его сбил велосипедист, когда звезда соцсетей ненадолго вышел из салона своего премиального автомобиля.

Официальных данных по поводу происшествия нет. По некоторой информации, оно произошло 15 февраля в Москве на Земляном валу. Блогер вышел из своего автомобиля Maybach, чтобы забрать вещи из багажника, в этот момент его сбил велосипедист. Милохин упал, ударился головой и на некоторое время потерял сознание.

Эту ситуацию в соцсетях описал некий человек, представившийся менеджером звезды. Обращался ли пострадавший за медицинской помощью – неизвестно.