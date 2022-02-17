Лукашенко назвал условие, при котором будет вечным президентом

Александр Лукашенко заявил, что будет вечным президентов, если Запад продолжит атаковать Белоруссию. А если Запад прекратит устраивать попытки переворота, то смена власти в Белоруссии наступит даже раньше, чем хотят в Европе.

"Если Запад коллективный снимет Беларусь с мушки прицела и не станут тут переворачивать, как было в 2020 году, все будет законно, аккуратно, все будет раньше, чем они хотят. Если будете нас атаковать, как в 2020 году, я буду вечным президентом", – заявил Лукашенко.

В августе 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, на которых одержал победу Александр Лукашенко. Это его шестой президентский срок. Jппозиция не согласилась с такими результатами, прошли массовые акции протеста, обернувшиеся уголовными делами.

Ранее Лукашенко заявил, что он президент не потому, что очень этого хочет., а потому что зависит от обстоятельств.