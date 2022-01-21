Лукашенко дал Западу совет

Ни белорусы, ни русские не хотят воевать, с таким заявлением выступил белорусский лидер Александр Лукашенко. Однако если угрозы в адрес Союзного государства продолжатся, то "мы так ломанем, что мало не покажется", цитирует президента Белоруссии издание "СБ. Беларусь сегодня". При этом Лукашенко отметил, что он не угрожает, а предупреждает.

Во время рабочей поездки в Брестскую область Лукашенко пообщался с журналистами. На вопрос о расследовании инцидента с самолетом Ryanair он ответил, что в данной ситуации Западу лучше будет "спустить все на тормозах". Он напомнил, что в недавнем заявлении ИКАО говорится, что никакого перехвата, принуждения к посадке либо изменения маршрута со стороны Белоруссии не было.

Говоря о предстоящем референдуме по новой Конституции Белоруссии, Лукашенко заявил, что он не состоится только в одном случае – с началом войны.