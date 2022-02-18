Лукашенко: некоторые западные политики патологически опасны для окружающих

Некоторые политики так называемого свободного мира патологически опасны для окружающих, прежде всего, для собственных граждан, считает белорусский президент Александр Лукашенко.

По его мнению, сейчас континент находится на грани масштабного конфликта.

"Мы видим сегодня во всей красе безответственность и, уж простите за прямоту, скудоумие ряда западных политиков, не поддающееся логике, разумному разъяснению поведение руководителей стран-соседей, их прямо-таки болезненное желание пройтись по самому краю", – заявил Лукашенко.

Президент РБ добавил, что они с Владимиром Путиным уделили особое внимание вопросам безопасности и обсудили возможные действия России и Белоруссии в ответ на агрессивную политику Запада.

Впрочем, Лукашенко отдельно уточнил, что ни Москва, ни Минск не хотят войны или даже обострения ситуации.

Видео выступления Александра Лукашенко опубликовано на медиаплатформе "Смотрим".