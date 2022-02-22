Лукашенко решил серьезно вооружиться

В ближайшей перспективе Белоруссия намерена закупить широкий спектр современного вооружения. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, выступая на собрании, приуроченному к Дню защитников Отечества и Вооруженных сил.

По словам белорусского лидера, речь идет о самолетах Су-30СМ, вертолетах, зенитных ракетных комплексах "Тор-М2". Кроме того, прорабатывается вопрос об оснащении белорусской армии комплексами С-400 "Триумф".

Александр Лукашенко заявил, что современная белорусская армия мобильна, компактна, она оснащена самыми современными видами вооружения, сообщает БелТА.

Президент Белоруссии обратил внимание на то, что при необходимости Минск и Москва проведут новые военные маневры без оглядки на заграницу.

Александр Лукашенко также обратился к украинскому народу и власти. Он призвал их сделать так, чтобы Минск и Киев всегда жили в мире и согласии. Также белорусский президент посоветовал Украине отмахнуться от заокеанских хозяев, поскольку никакого счастья они не принесут.

Ранее в МИД Белоруссии прокомментировали признание Россией ДНР и ЛНР. В ведомстве отметили, что отнеслись к такому решению с пониманием и уважением.