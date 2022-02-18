В Москве ищут мужчину, ударившего полицейского на станции метро

Двое полицейских, дежуривших на станции столичного метро были избиты двумя молодыми людьми, предположительно мигрантами. Причиной для агрессии стала законная просьба правоохранителей в адрес мужчин пройти в комнату полиции для выяснения их личностей. Об этом сообщает Главное следственное управление по городу Москве.

Инцидент произошел вечером 17 февраля на станции метро "Тульская". Двое стражей порядка остановили двух пассажиров для проверки документов. Но вместо того, чтобы предъявить паспорта, мужчины стали вести себя агрессивно – замахивались на стражей порядка, начали толкаться. В итоге один из них ударил представителя власти ногой, а второй нанес полицейскому удары по лицу.

Патрульные задержали, 21-летнего молодого человека и доставили в отдел. В ближайшее время с ним пообщается следователь. Второй нападавший сбежал с места происшествия, сейчас его разыскивают.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".