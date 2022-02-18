Напавшим на полицию в метро иностранцам грозит до 5 лет и депортация

В Москве следователи допрашивают двоих дерзких иностранцев, которые избили сотрудников полиции. Конфликт произошел в метро. Двое пассажиров не захотели предъявлять документы и попытались сбежать. Чего испугались? И как в ближайшее время может измениться подход к борьбе с нелегальными мигрантами?

У вестибюля "Тульской" всегда многолюдно. Вокруг немало офисов, торговых точек. В час пик пассажиров в метро на этой станции достаточно. Именно они стали главными свидетелями жуткой драки на платформе.

Кадры с выходкой двоих приезжих из ближнего зарубежья уже облетели интернет. Полицейским противостоит мужчина в красной куртке. В ответ на просьбу показать документы он полез в драку. Останавливать нарушителя пришлось силой, но внезапно в потасовке возникает еще один участник – с разбега в прыжке бьет правоохранителя в голову ногами, нападает на его коллегу, а затем скрывается.

В руках полицейских остается 21-летний дебошир, которого и доставили в отделение. На допросе, однако, он почему-то весел.

"За что задержан?", – спрашивают полицейские.

"Я сам не знаю", – отвечает задержанный.

"Сотрудникам полиции оказывал сопротивление?", – следует второй вопрос.

"Нет, я не оказывал", – заявляет молодой человек.

Второго участника драки пришлось искать по всей Москве.

"Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили местонахождение второго фигуранта и задержали его в арендованной квартире", – отчитался начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Кудрявый 18-летний драчун после задержания лишь стыдливо потупил глаза.

"Совершенно вопиющий случай. Я уверен, что МВД примут исчерпывающие меры. Но проблема гораздо глубже. Если они, эти так называемые приезжие, ведут себя таким образом по отношению к полицейским в форме, при исполнении служебных обязанностей, то что они могут сделать с гражданином на улице?", – удивляется первый заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Старшинов.

Вопрос выработки новых, современных подходов к миграционной политике накануне поднимал и президент России Владимир Путин. Уже создана специальная коллегия при Совете безопасности России, которая в том числе будет прорабатывать меры воздействия на нарушения, совершенные иностранцами. В нынешнем же случае, уверены эксперты, без показательных решений не обойтись.

Отвечать любителям подраться с полицейскими придется по всей строгости. Применение насилия в отношении представителя власти – уголовное преступление, и, как правило, суд по таким делам не выносит мягких приговоров. Теперь злоумышленникам грозит до пяти лет заключения, а после – депортация из страны.