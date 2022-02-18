Песков: в РФ приветствуют мигрантов, но только легальных

В России приветствую мигрантов, но борются с нелегалами, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, который предложил высылать мигрантов из страны за экстремизм и нарушения правопорядка.

"Мигранты – это те, кого мы приветствуем. А нелегальные мигранты – это та среда, которая сопровождается повышенным уровнем преступности и требует особого внимания властей", – цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, совершенно естественно то, что эта проблема обсуждается на высоком уровне.

17 февраля Путин высказался по поводу нелегальной миграции на заседании коллегии МВД. Ранее в пятницу, 18 февраля, стало известно, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев планирует провести совещание по ситуации в Уральском федеральном округе. Его темой как раз станет ситуация в сфере миграции.