Украинская армия всю ночь обстреливала Донбасс

Всю ночь продолжались обстрелы Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских силовиков.

В ДНР под минометный огонь попали город Докучаевск, а также населенные пункты Васильевка, Стыла и Шахта имени Гагарина, где огонь в том числе велся из минометов калибром 120 миллиметров, запрещенных минскими соглашениями. Один поселок был обесточен в результате обстрела, прекращена подача воды.

То же самое и в ЛНР, где в пятницу зафиксировали не менее трех десятков случаев нарушения режима прекращения огня. Кроме минометов украинские силовики использовали различные гранатометы, крупнокалиберный пулемет и другое вооружение.

Тем временем президент США выступил с очередным обращением по поводу ситуации вокруг Украины. Он заявил, что "вторжение" будет в ближайшие дни, якобы решение в Москве по этому поводу уже приняли. На вопрос журналистов, откуда у него такие данные, ответил про серьёзные разведывательные возможности Штатов.

При этом Байден в своём обращении ни слова не сказал об истинном положении дел гражданского населения в Донбассе. На это обратила внимание официальный представитель российского МИД. Мария Захарова в своём телеграм-канале задала вопрос президенту США: "Нет людей, нет проблем?"