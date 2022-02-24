Ситуация в Донбассе: ВСУ продолжают обстреливать линию соприкосновения

Вооруженные силы Украины обстреливают линию соприкосновения по всей протяженности. В ЛНР погиб военный. Несколько районов республики остались без воды, сообщает телеканал "Россия 24".

В ДНР киевские силовики ударили по Донецку и еще трем населенным пунктам. Огонь вели из крупнокалиберных минометов и гранатометов. Чуть ранее под удар попала Горловка -- третий по величине город республики.

В ЛНР украинские подразделения форсировали реку Северский Донец. Они атаковали высоты у села Николаевка, пехоту поддержала огнем артиллерия. Сначала наступающим удалось выбить с позиций бойцов Народной милиции. После этого украинские военные попытались закрепиться, но получили ответный удар.

К передовой подтянулись танки, нанесла удар артиллерия Луганска. Киевских силовиков отбросили, хотя изначально им удалось добиться некоторого успеха. Нападавшие потеряли девять бойцов.