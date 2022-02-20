В результате атаки украинских военных погибли мирные жители ЛНР

Два мирных жителя погибли в результате атаки позиций Народной милиции Луганской народной республики, об этом 20 февраля сообщил представитель ведомства.

Напомним, что данные о боестолкновении в районе населенного пункта Пионерское появились утром в воскресенье. По информации НМ ЛНР, военнослужащие 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ при поддержке артиллерии попытались атаковать линию обороны и форсировать реку Северский Донец.

Нападавшие были отброшены, утверждается, что части Народной милиции потерь не имели.

В результате нападения разрушено пять жилых домов и, как стало известно, жертвами обстрела стали местные жители.

Украинские военные продолжают вести огонь по территориям Донецкой и Луганской народных республик, в том числе – с применением 122-мм артиллерийских орудий, минометов калибром 120 и 82 мм, а также – автоматических и противотанковых гранатометов.

Так, по последней информации, за стекшие сутки, ДНР обстреляли 82 раза, а в ЛНР зафиксировано 49 обстрелов.