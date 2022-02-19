В Еврокомиссии высказались об изменении мирового порядка

В настоящее время мир наблюдает самое крупное наращивание войск в Европе со времен холодной войны, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 19 февраля.

Она предостерегла, что происходящие события могут полностью изменить существующий миропорядок. Еврочиновница вновь заявила о "российских угрозах", а нынешнюю ситуацию назвала "самыми мрачными днями Европы после холодной войны".

Фон дер Ляйен напомнила, что Украина только что отпраздновала 30 лет независимости, а поколение украинцев, которое родилось и выросло в стране за это время, назвала "детьми демократии". "Но сейчас они на ежедневной основе сталкиваются с внешней агрессией и вмешательством", – подчеркнула Глава Еврокомиссии, слова которой приводит ТАСС.

Она напомнила, что Евросоюз и НАТО с начала кризиса вокруг Украины заняли единую позицию, и подтвердила, что это единство будет сохраняться и в дальнейшем.

Фон дер Ляйен также выразила надежду на то, что события вокруг Украины не приведут к вооруженному конфликту. "Все еще есть надежда, что будет мир. И это возможно при помощи дипломатии", – сказала она.

Вместе с тем председатель Еврокомиссии напомнила, что ЕС готов и к другим сценариям и потому подготовил жесткие санкции. Они касаются в том числе сферы энергетики, добавляет "Интерфакс".