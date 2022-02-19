Украина атаковала Донбасс, а обвиняют Россию

Западные политики продолжают подогревать ситуацию на востоке Европы и уверять, что Москва якобы готовится к нападению на Украину. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала новое заявление о возможных санкциях против Москвы в случае атаки на Украину. По ее словам, ограничения могут затронуть энергетический сектор и доступ к высоким технологиям.

Западные СМИ не прекращают свою слаженную работу по обострению украинского кризиса в информационном пространстве. Вот материал на главной странице Sky News c заголовком "До 50 процентов российских войск находятся у границы на атакующих позициях", а вот выдержка оттуда:

"Хоть Москва и опубликовала кадры, показывающие, что она выводит войска из региона, Вашингтон считает, что российское военное присутствие вдоль границы лишь больше усилилось. Если в конце января в районе находилось 100 000 солдат, то сейчас эта цифра может возрасти до 150 000 военнослужащих".

Однако эти кадры говорят сами за себя. На деле дополнительные военные подразделения в регион перебрасывает Украина. За минувшие сутки cилы ВСУ обстреляли свыше 10 населенных пунктов.

К идее эвакуации мирных граждан с Донбасса Запад отнесся скептически. Глава немецкого МИДа Анналена Бербок заявила следующее: она слышала, что люди якобы отказываются садиться в автобусы и уезжать в Россию. На такую риторику ответила Мария Захарова. В своем Telegram-канале она отметила, что на Западе совсем не думают о том, как сейчас в регионе живется простым людям.

В НАТО тем временем продолжают укреплять восточный фланг. Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Литву обсудить вопросы безопасности с местными властями. Американских гостей в Вильнюсе встречают очень тепло. Президент Гитанас Науседа даже обмолвился, что заинтересован в постоянном присутствии в стране подразделений Вооруженных сил США. Сам глава Пентагона предварил свою поездку очередным высказыванием о том, что Россия наверняка нападет на Украину.

"Я не верю, что это блеф. Я думаю, что в Москве подготовили ряд опций, необходимых для успешного вторжения. Если бы действительно отводили войска в гарнизоны, мы бы не увидели многих вещей, всей боевой мощи, авиации, материально-технического и медицинского обеспечения".

В Мюнхене проходит конференция по безопасности, где украинские власти вновь пытаются снискать поддержку западных лидеров. Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил страны за помощь, однако обращаясь к немецким властям заявил, что поставки 5 тысяч шлемов "недостаточно для защиты". Отдуваться пришлось главе немецкого МИДа Аннелене Бербок . Она подчеркнула, что Берлин отказывается поставлять оружие, поскольку опасается этими поставками дестабилизировать ситуацию внутри Украины.