СКР возбудил дело из-за обстрела Ростовской области с территории Украины

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом, из-за обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны Украины. Инцидент произошел в субботу утром.

"Неустановленные лица, находясь на территории Украины, используя реактивную систему залпового огня, произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района Ростовской области", – сообщили в СКР.

В ведомстве отметили, что жертв среди мирного населения после обстрела нет, на месте работают следователи. Напомним, днем в субботу также стало известно о втором снаряде, разорвавшемся в Тарасовском районе Ростовской области. Предположительно, это боеприпас от ракетной системы залпового огня "Град".