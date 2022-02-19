Под Ростовом обнаружен еще один разорвавшийся после обстрела снаряд

В Тарасовском районе Ростовской области обнаружено еще одно место разрыва снаряда. Предположительно, это боеприпас от ракетной системы залпового огня "Град".

По данным ТАСС, место разрыва снаряда было найдено в районе станицы Митякинской, где ранее также разорвался первый снаряд. Это произошло в субботу утром, в 300 метрах от частного дома.

В связи с произошедшим глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и провести тщательное и всестороннее разбирательство.

В СКР отметили, что разорвавшийся неподалеку от границы снаряд был выпущен в результате "массированных обстрелов с применением тяжелого вооружения со стороны украинских вооруженных сил".