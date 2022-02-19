19 февраля 2022 18:44

ФСБ подтверждает обстрел территории России

Следственный комитет Российской Федерации

Следственный комитет Российской Федерации
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Следственный комитет Российской Федерации

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Ростовской области зафиксировали несколько попаданий снарядов, взорвавшихся на территории региона.

По данным ведомства, обнародованным в субботу, 19 февраля, один из боеприпасов разорвался в двух километрах от государственной границы с Украиной в районе станицы Митякинская Тарасовского района Ростовской области. Еще один боеприпас поразил хозяйственную постройку около хутора Маноцкий того же района.

Известно, что в результате инцидентов никто не пострадал. В настоящее время проводится разбирательство. Уголовное дело об обстреле, который, предположительно, велся украинскими военнослужащими, расследуют сотрудники Следственного комитета.

В настоящее время ситуация на линии соприкосновения остается сложной. По поступающим данным, военнослужащие ВСУ используют тяжелое вооружение.

В Луганской и Донецкой народных республиках продолжается эвакуация, мирных жителей вывозят в Россию.

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