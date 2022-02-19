Появились кадры с места взрыва в Ростовской области у границы с Украиной

Опубликованы кадры с места ЧП в Ростовской области, где ранним утром в субботу, 19 февраля, разорвался снаряд.

Напомним, что ЧП произошло неподалеку от станицы Митякинской в Тарасовском районе. Воронка от попадания была обнаружена примерно в 300 метрах от ближайшего частного дома.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба нет.

В настоящее время в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщалось ранее, в Ростовской области из-за большого количества беженцев с территории ЛНР и ДНР объявлен режим чрезвычайной ситуации. Правительство РФ уже направило в бюджет региона 5 миллиардов рублей, предназначенных для помощи эвакуированным.

В Луганской и Донецкой народных республиках продолжается подготовка к возможным боевым действиям, объявлена мобилизация.