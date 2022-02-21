Уничтоженный российский погранпункт на границе с Украиной сняли на видео

Опубликованы кадры, запечатлевшие последствия попадания боеприпаса в место несения службы пограничных нарядов пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

Судя по видео, здания получило серьезные повреждения и оказалось разрушено.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщалось ранее, боеприпас неустановленного пока типа, поразивший утром в понедельник российский погранпункт, расположенный в 150 метрах от государственной границы, был выпущен с территории Украины.

Украинские военные продолжают обстреливать территории Луганской и Донецкой народных республик. Так, в ДНР погибли несколько человек – военнослужащий и мирный житель. Кроме того, повреждения получили несколько гражданских объектов, в том числе – две школы в Донецке.

Также республиканские силовики сообщают об активности украинских диверсантов.