ВСУ активно используют запрещенное "Минском" оружие

Народная милиция Луганской народной республики сообщила о применении украинской армии запрещенного оружия на линии соприкосновения в Донбассе. Представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко в субботу сообщил о 16 обстрелах поселков на территории республики за сутки.

"Активно применялось запрещенное Минскими соглашениями вооружение", – заявил Филипоненко.

Обстановка на линии соприкосновения остается напряженной, при этом ВСУ продолжают наращивать силы. Армия Украины находится в полной боевой готовности, пишет ТАСС.

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