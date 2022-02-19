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Ситуация в Донбассе 1 минуту назад

19 февраля 2022 17:54

ВСУ активно используют запрещенное "Минском" оружие


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Народная милиция Луганской народной республики сообщила о применении украинской армии запрещенного оружия на линии соприкосновения в Донбассе. Представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко в субботу сообщил о 16 обстрелах поселков на территории республики за сутки.

"Активно применялось запрещенное Минскими соглашениями вооружение", – заявил Филипоненко.

Обстановка на линии соприкосновения остается напряженной, при этом ВСУ продолжают наращивать силы. Армия Украины находится в полной боевой готовности, пишет ТАСС.

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