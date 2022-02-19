Киев говорит, что разорвавшиеся в Ростовской области снаряды не его

Снаряды, упавшие в Ростовской области, не принадлежат Украине. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

По словам украинского политика, заявления такого плана являются фейковыми. "Мы не стреляли, это не наши снаряды", — заявил Кулеба. По его словам, дальнейшая эскалация ситуации — последнее, в чем заинтересован Киев, сообщает "Интерфакс".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, в свою очередь, оценил ситуацию в Донбассе как напряженную. По его словам, это чувствуется по всей линии разграничения.

На своей странице в Facebook Алексей Данилов написал, что целью российских террористических группировок является провоцирование военного конфликта. В этом Москва якобы собирается обвинить Киев и затем заставить сесть за стол переговоров с "кремлевскими элэнеровскими/дээнеровскими марионетками".

Тем временем стало известно, что в жилой дом на хуторе в Митякинском сельском поселении в Ростовской области попал снаряд. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщили ТАСС в администрации Тарасовского района.