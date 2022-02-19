Зеленский требует "прямых честных ответов"

Президент Украины Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене потребовал от НАТО и ЕС "прямых честных ответов" на вопросы о перспективах приема Киева в Альянс и Евросоюз.

Многие украинцы, продолжил Зеленский, отдали жизни за европейский выбор.

"Неужели через 8 лет после этого Украина должна постоянно призывать к признанию европейской перспективы?", – спросил Зеленский.

По мнению украинского лидера, европейские государства должны сами опровергать заявления России, что Киев в Европе никто не ждет.

"Разве не ЕС должен сегодня сказать: наши граждане положительно относятся к вступлению Украины в союз?", – заявил Зеленский.

Президент Украины не понимает, почему европейцы избегают этого вопроса.

Такая ситуация сложилась и с вступлением в НАТО. Зеленский потребовал точного ответа, если какие-то страны-члены Альянса не хотят видеть в Нем Украину.

"Открытая дверь – это хорошо, но нам нужны открытые ответы, а не годами не закрытые вопросы", – сказал Зеленский.

Зеленский также отметил, что реальная помощь Украине не заключатся в том, чтобы постоянно транслировать дату вероятного российского вторжения.

Чтобы найти выход из сложившейся ситуации, президент Украины намерен созвать саммит при участии Киева, Берлина и Парижа для решения проблем безопасности в Европе. Если по его итогам Украина не получит гарантий безопасности, то признает Будапештский меморандум недействительным.

Заключил свое выступление Зеленский заявлением, что на Украине нет паники, пишет "Интерфакс".

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