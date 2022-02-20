"Сильно запахло порохом": заявление министра обороны Белоруссии

Проверка Сил реагирования Союзного государства будет продолжена из-за эскалации напряженности у границ России и Белоруссии. Решение об этом приняли президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обострение ситуации на Донбассе также повлияло на это решение, сообщили в Министерстве обороны Белоруссии в воскресенье.

"В Европе "очень сильно запахло порохом", ее целенаправленно подталкивают к войне", – заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в Telegram.

В настоящее время Силы Союзного государства приведены в пятисуточную готовность вместо обычных семи из-за ситуации на Украине.

Как считают в Министерстве обороны Белоруссии, Москва и Минск имеют готовую инфраструктуру для быстрого реагирования на военные угрозы.

По данным Хренина, страны, граничащие с Союзным государством, активно "накачиваются" современными наступательными вооружениями.

Западные страны намерены найти обход "красных линий", четко обозначенных Россией, заключили в МО Белоруссии.

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