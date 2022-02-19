России пообещали "больше НАТО" на границах

Если цель Кремля – иметь меньшее присутствие сил НАТО на границах с Россией, он получит лишь "больше НАТО", заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 19 февраля.

"Если он (Кремль) хочет разделить НАТО, он лишь получит еще более единый альянс", – подчеркнул Столтенберг.

Он напомнил, что НАТО – это оборонный альянс, он не угрожает России или кому бы то ни было еще. Но примет необходимые меры, чтобы защитить своих членов.

Вице-президент США Камала Харрис в своем выступлении на конференции обвинила Москву в том, что она якобы "сужает пути для диалога" в ситуации с Украиной. Хотя, по ее словам, США и их союзники остаются открытыми "к серьезной дипломатии".

Как заявила Харрис, Вашингтон выступил с конкретными предложениями, призывал и вступал с Москвой в диалог посредством НАТО, ОБСЕ, ООН и двусторонних диалогов.

"Мы выступали, основываясь на принципе добросовестности. Россия заявляет, что готова к переговорам, но в то же время она сужает пути для дипломатии. Их действия просто не соответствуют их словам", – подчеркнула вице-президент США.

Харрис пригрозила беспрецедентными санкциями в случае "вторжения" РФ на Украину. По ее словам, это будут не только экономические меры, но и финансовые, чреватыми серьезными последствиями, и экспортный контроль. "Мы ударим по финансовым институтам и ключевым сферам. Мы также ударим по тем, кто поддерживал эту неспровоцированную атаку", – подчеркнула политик.

Со своей стороны, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил на Мюнхенской конференции, что НАТО готова дать президенту Владимиру Путину гарантии, что альянс не представляет угрозы для России.