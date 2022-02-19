России пообещали "больше НАТО" на границах

Если цель Кремля – иметь меньшее присутствие сил НАТО на границах с Россией, он получит лишь "больше НАТО", заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 19 февраля.
"Если он (Кремль) хочет разделить НАТО, он лишь получит еще более единый альянс", – подчеркнул Столтенберг.
Он напомнил, что НАТО – это оборонный альянс, он не угрожает России или кому бы то ни было еще. Но примет необходимые меры, чтобы защитить своих членов.
Вице-президент США Камала Харрис в своем выступлении на конференции обвинила Москву в том, что она якобы "сужает пути для диалога" в ситуации с Украиной. Хотя, по ее словам, США и их союзники остаются открытыми "к серьезной дипломатии".
Как заявила Харрис, Вашингтон выступил с конкретными предложениями, призывал и вступал с Москвой в диалог посредством НАТО, ОБСЕ, ООН и двусторонних диалогов.
"Мы выступали, основываясь на принципе добросовестности. Россия заявляет, что готова к переговорам, но в то же время она сужает пути для дипломатии. Их действия просто не соответствуют их словам", – подчеркнула вице-президент США.
Харрис пригрозила беспрецедентными санкциями в случае "вторжения" РФ на Украину. По ее словам, это будут не только экономические меры, но и финансовые, чреватыми серьезными последствиями, и экспортный контроль. "Мы ударим по финансовым институтам и ключевым сферам. Мы также ударим по тем, кто поддерживал эту неспровоцированную атаку", – подчеркнула политик.
Со своей стороны, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил на Мюнхенской конференции, что НАТО готова дать президенту Владимиру Путину гарантии, что альянс не представляет угрозы для России.
"Впереди есть дорога, если президент Путин готов. Можно обсудить угрозы, которые, как он утверждает, он видит. Потому что в реальности мы все знаем, что все эти угрозы – иллюзия. Они – продукт хронического ошибочного представления Кремля о НАТО", – указал Джонсон, слова которого цитирует РИА Новости.