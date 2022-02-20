На "дороге жизни" нашли машину с 200 килограммами тротила

Все очень серьезно. Обстрелы Донбасса идут уже по всей линии соприкосновения. При этом используются тяжелые вооружения, запрещенные Минскими соглашениями. Главы непризнанных республик объявили эвакуацию. Масштаб – огромный. Сотни тысяч человек, а это дети, женщины и люди пожилого возраста, ради спасения жизней перемещаются в Россию.

Украину буквально тащат на войну с Россией. Зачем? С каждым днем линия соприкосновения все больше напоминает действующий фронт. Киев и не думает о дипломатии. Похоже, тот самый план "Б", о котором давно говорил Зеленский, вот-вот начнет осуществляться. Шанс остановиться еще есть. Все, казалось бы, просто. Ведь план "А" одобрен Советом безопасности ООН.

"Все, что нужно сделать Киеву, – это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта. И чем раньше это произойдет, тем лучше. К сожалению, прямо сейчас мы наблюдаем, напротив, обострение ситуации в Донбассе", – заявил Владимир Путин.

Женщины, пенсионеры, дети, очень много детей. Много вещей. И даже домашние животные. По всему Донбассу люди в эти минуты занимают места в автобусах – слишком сильный страх и слишком страшные воспоминания про 2014 год.

В Ростов собираются три брата. Младший взял книжку. Он родился уже на войне и ничего, кроме войны, в своей жизни не видел. Теперь вот – попытка с мамой от войны уехать.

Мужчины Донбасса уже потянулись в военкоматы – и в Донецкой, и в Луганской республиках их главы объявили всеобщую мобилизацию.

Эвакуацию объявили так, чтобы незамеченным это событие не осталось точно, – по всему городу включили сирены воздушной тревоги.

"Надеемся, нам помогут. Военные говорят, что все будет хорошо", – говорят местные жители. Эта беседа состоялась в минуте ходьбы от места громкого во всех смыслах происшествия – уничтожения машины командующего Народной милицией. Взрыв прогремел на парковке возле здания правительства Донецкой народной республики. Машина была разорвана в клочья. Можно лишь догадываться, что когда-то это был "УАЗ". Подходить ближе опасно, сейчас с ней работают взрывотехники. Сам генерал Синенков не пострадал. За сутки до этого в Донецке задержали агента украинской группы, подорвавшей автомобиль. Именно Синенков больше всего интересовал связного из СБУ.

Задержанный служил в таможне ДНР, и фактически сам досматривал автотранспорт с Украины. Так на территорию ДНР попадала взрывчатка. До этого он работал в полиции и имел навыки слежки и оперативной работы – вычислить такого "крота" было непросто. И еще куратор из СБУ настойчиво рекомендовал своему агенту покинуть Донецк, потому что украинская армия готовится сровнять его с землей.

"Сказал, что желательно выехать с территории Донецка подальше, допустим, в Шахтерск, ближе к границе. Якобы Донецк будет подвергаться сильному обстрелу, и желательно не находиться в многоэтажных домах, потому что можно погибнуть", – рассказал задержанный Антон Мацанюк.

При этом диверсионные группы продолжают работать и в ДНР, и в ЛНР. Череда терактов в Луганске – взрыв газопровода и газовой заправки – на несколько часов городскую ночь превратила в день, зарево было видно отовсюду. Но пожарные с огнем справились.

А это мост так называемой "дороги жизни" из Луганска в Россию. Под одной из опор бдительные граждане обратили внимание на автомобиль. Оказалось, начиненный взрывчаткой, около 200 килограмм тротила. Если бы его взорвали, когда по мосту проходила колонна автобусов, последствия и предположить страшно. Но все обошлось.

Камера засняла обстрел Васильевской насосной станции – поврежден трансформатор, напряжения нет, и без воды теперь остаются более 40 городов и поселков, причем преимущественно по ту сторону линии фронта.

Теперь обострение – по всей линии соприкосновения, и стреляют уже никак не выборочно. Из-за обстрелов была перекрыта на какое-то время дорога Горловка – Донецк.

Эвакуация идет круглосуточно, автобусы отправляются по мере заполнения. Одну из колонн приехал проводить глава ДНР Денис Пушилин.

На данный момент в эвакуацию ДНР и ЛНР отправились уже около 40 тысяч человек. Процесс этот не останавливается, а только набирает обороты.