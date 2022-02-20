Нидерланды решили поставить Украине оружие и перевезти дипломатов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что правительство Нидерландов решило поставлять вооружения на Украину. При этом Киев по-прежнему привержен дипломатическому пути "сохранения мира". Кулеба уверил, что ВС Украины не готовят обстрелов и провокаций против России.

Как заявил Кулеба на брифинге в воскресенье, ЕС должен дать России четкий сигнал. Таким сообщением могло бы стать официальное заявление Брюсселя о перспективе членства Украины в Евросоюзе.

"Это нужно делать именно сейчас, потому что это будет четким сигналом России, что чтобы она там ни делала, к каким бы провокациям ни прибегала, Украина – европейская страна во всех смыслах и будет членом Европейского союза", – заявил глава МИД Украины.

Тем временем нидерландский МИД заявил, что сотрудники посольства страны временно перемещены из Киева во Львов из соображений безопасности. Ранее аналогичным образом поступили Великобритания, США и НАТО.

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