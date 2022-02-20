Блинкен обеспокоен, Байден готов к работе с Путиным "в любое время"

Решение России и Белоруссии продолжить военные учения вызывает беспокойство. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам американского политика, ситуация в Донбассе развивается именно так, как и предсказывал Вашингтон — якобы создается ложный предлог для эскалации.

Блинкен сообщил, что президент США Джо Байден готов к контактам с российским лидером Владимиром Путиным в любое время и в любом формате, если это поможет предотвратить эскалацию вокруг Украины. В интервью CNN американский госсекретарь также рассказал, что планы встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым остаются в силе.

Что касается превентивных санкций против России, то США не собираются их вводить ради сохранения эффекта сдерживания, пояснил Блинкен.

Ранее глава белорусского Минобороны Виктор Хренин заявил, что президенты России и Белоруссии решили продолжить совместную проверку сил реагирования. Причиной этого стала военная активность у внешних границ. По словам Хренина, планируется тщательно проработать этапы обороны Союзного государства.