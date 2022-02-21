СЦКК: ВСУ обстреляли Коммунаровку из крупнокалиберных минометов

Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Коммунаровка на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в Telegram.

Как отмечается, обстрел произошел вечером в воскресенье, 20 февраля. Украинские силовики использовали запрещенные мины калибра 120 миллиметров.

Представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что за минувшие сутки Вооруженные силы Украины обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской республики 66 раз. В результате обстрелов получили ранения трое мирных жителей: двое – в населенном пункте Знаменка, один – в поселке Пришиб.

17 февраля представители ДНР и ЛНР заявили, что ВСУ открыли огонь по их позициям, игнорируя Минские соглашения, применяя артиллерию и минометы. Представитель ЛНР Родион Мирошник подчеркнул: обстреливая республики Донбасса из тяжелого вооружения, официальный Киев нарушает меры по перемирию в Донбассе, которые были подписаны летом 2020 года.

Оказывающие Киеву военную и дипломатическую поддержку страны Запада неоднократно призывали власти Украины выполнять минские договоренности. Так, канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что их необходимо соблюдать всем сторонам. Шольц напомнил: президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить для обсуждения в контактной группе по Украине проекты законом об особом статусе Донбасса, избирательном праве и конституционной реформе.